Lancement de l’édition 2022 du Programme de l’ICESCO de formation au leadership pour la paix et la sécurité

Bakou, 25 novembre, AZERTAC

Lors d’une grande cérémonie internationale tenue ce jeudi 24 novembre 2022 à Tanger, l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a officiellement lancé l’édition 2022 de son Programme de formation des jeunes et des femmes au leadership pour la paix et la sécurité, ainsi que l’atelier international de l’Incubateur des projets des jeunes pour la paix, en partenariat avec le ministère marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Le but est de former les jeunes et de les mobiliser pour contribuer à l’édification de la paix et à la consolidation de la cohésion sociale, selon le site Internet de l’ICESCO.

Le lancement de cette 2ème édition s’est déroulé en présence de personnalités de haut niveau parmi les ministres, experts et représentants d’institutions régionales et internationales spécialisées, et fut l’occasion pour les 50 jeunes sélectionnés de 45 pays de communiquer avec les décideurs et leaders inspirants, avant d’être désignés, au terme du Programme, ambassadeurs de l’ICESCO pour la paix.

Au début de la séance d’ouverture, Mme Ramata Almamy Mbaye, Directrice du Secteur des Sciences humaines et sociales à l’ICESCO, a affirmé que l’Organisation s’intéresse de plus en plus aux jeunes en lançant des programmes qui la placent au cœur du processus de consolidation de la paix, tandis que S.E. M. Ghazali Othmani, Président des Comores, a salué le fait que ce Programme contienne les valeurs de paix, de sécurité et de cohésion sociale, promues par l’ICESCO dans le monde islamique.

Dans son allocution, Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’ICESCO, s’est félicité de s’entretenir avec les futurs leaders et salué le dynamisme des jeunes dans la ville de Tanger. Il a précisé que l’édition 2022 de ce Programme est une occasion de promouvoir le partenariat en matière de jeunesse.

Il a indiqué aussi que le Programme de formation au leadership pour la paix et la sécurité est désormais un projet pionnier qui renforce la vision de l’ICESCO sur la consolidation de la paix et soutient son approche « paix 360° ».

Pour sa part, M. Mustapha Messaoudi, Secrétaire général du ministère marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (Département de la Jeunesse), a affirmé le soutien du Ministère à l’ICESCO dans ses programmes liés à la jeunesse et au renforcement de la paix, tandis que M. Yayi Boni, ancien Président de la République du Bénin, a salué les programmes distingués de l’ICESCO en matière de sécurité et de paix, ainsi que ses efforts pour l’envoi de ses ambassadeurs afin d’instaurer la paix à l’intérieur et à l’extérieur du monde islamique.

M. Abul Kalam Abdul Momen, ministre des Affaires étrangères de la République du Bangladesh, a affirmé que l’établissement de la sécurité revient à assurer l’harmonie et la cohésion sociale entre les membres des sociétés. Il a également évoqué les initiatives et activités du Bangladesh visant à soutenir les politiques de promotion de la jeunesse en tant que leaders de l’avenir.

Dans son allocution, M. Bakary Y. Badjie, ministre gambien de la Jeunesse et des Sports, a souligné la nécessité de développer des programmes visant à réaliser la sécurité et la paix dans le monde, tandis que M. Aigboje AIG-Imoukhuede, Fondateur et Président de la Fondation AIG-Imoukhuede au Nigéria, a déclaré que le rôle des ambassadeurs de l’ICESCO pour la paix est de transmettre à leurs communautés respectives les principes et enseignements qu’ils reçoivent dans le cadre du Programme de formation.

La séance d’ouverture s’est conclue par un message adressé par le représentant des jeunes ambassadeurs de l’ICESCO pour la paix 2022, dans lequel il a souligné l’importance des jeunes et leur rôle dans la consolidation de la paix et de la sécurité, compte tenu de leurs potentiels et ambitions à même de façonner la réalité et de créer un avenir meilleur.

Par la suite, ont été lancées les séances de ce Programme de trois jours. Elles concernent des discussions sur l’exploration des différentes dimensions de l’approche « paix 360° », le dialogue intergénérationnel, ainsi que des ateliers de formation sur la conception et la mise en œuvre de projets et initiatives en matière de paix.