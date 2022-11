Examen de l’évolution du partenariat entre l’ICESCO et l’ALECSO

Bakou, 26 novembre, AZERTAC

Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), a reçu Dr Mohamed Ould Amar, Directeur général de l’Organisation arabe pour l’Éducation, la Culture et les Sciences (ALECSO), aux fins d’examen de l’évolution de la coopération entre les deux institutions et des propositions visant à renforcer leur partenariat par la mise en œuvre de programmes et de projets concrets au cours de la prochaine étape, selon le site Internet de l’ICESCO.

Au cours de l’entrevue qui a eu lieu vendredi 25 novembre 2022 au siège de l’ICESCO à Rabat, en présence de M. Jamal Eddine El Aloua, Secrétaire général de la Commission nationale marocaine pour l’éducation, les sciences et la culture, de Dr Abdelfattah Lahjomri, Directeur du Bureau de coordination de l’arabisation de Rabat, et de Dr Abdelilah Benarafa, Directeur général adjoint de l’ICESCO, Dr AlMalik a passé en revue les initiatives, programmes et projets les plus importants mis en œuvre par l’Organisation dans le cadre de sa nouvelle vision et ses orientations stratégiques afin de soutenir les femmes, renforcer les capacités des jeunes, les doter des compétences nécessaires aux métiers de demain et encourager l’innovation.

Il a précisé que l’ICESCO met en place des programmes et des projets qui conviennent à chacun de ses États membres en tenant compte de leurs priorités et besoins, et ce, après coordination avec les autorités concernées dans ces États à travers les commissions nationales pour l’éducation, les sciences et la culture.

Pour sa part, Dr Ould Amar a passé en revue les principales activités de l’ALECSO et les différentes conférences ministérielles qu’elle entend organiser, dont la Conférence des ministres arabes qui se tiendra en décembre prochain à Riyad.

Les deux parties ont également discuté des propositions de coopération entre elles au cours de la prochaine phase, notamment en matière de langue arabe, de la mise en place d’un système de référence élaboré concernant les diplômes délivrés aux apprenants, et de la nécessité d’une action commune dans la mise en œuvre des programmes et activités au sein des États membres des deux Organisations afin d’éviter tout chevauchement.

À l’issu de l’entrevue, Dr AlMalik a fait visiter à Dr Ould Amar et la délégation l’accompagnant l’Exposition et le Musée international de la Sîrah du Prophète et de la civilisation islamique, où on leur a fourni une explication détaillée du contenu des différents pavillons et sections de l’Exposition. Le Directeur général de l’ALECSO s’est félicité de ce dont il a été témoin, en mettant en valeur cet édifice civilisationnel qu’héberge le siège de l’ICESCO, et qui marque l’aboutissement du partenariat stratégique entre l’Organisation, la Ligue islamique mondiale et la Rabita Mohammadia des Oulémas du Royaume du Maroc.