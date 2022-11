Rabat a accueilli la première édition du Marathon de l’ICESCO pour la cohésion sociale organisée

Bakou, 28 novembre, AZERTAC

La première édition du Marathon de la cohésion sociale, lancée sous le slogan : « Tous pour la cohésion sociale », a connu une large participation et une vive concurrence entre divers groupes pour remporter les premières places de l’événement sportif organisé dimanche 27 novembre 2022 par l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), en partenariat avec la Commission nationale marocaine pour l’éducation, les sciences et la culture, le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et la Fédération royale marocaine du Sport scolaire, et en coordination avec la Wilaya de la Région de Rabat-Salé-Kénitra.

La course, qui s’est déroulée sur un parcours de 7 kilomètres, avec comme point de départ le siège de l’ICESCO à Rabat, constitue un message clair adressé à toutes les parties concernées afin qu’elles œuvrent ensemble à la consolidation de la cohésion sociale et de la résilience, et à l’utilisation de l’élan donné par les activités sportives comme point d’entrée pour promouvoir le bien-être social et la paix en faveur d’une société cohésive et résiliente.

Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’ICESCO, a donné le coup d’envoi du Marathon, en présence de M. Jamal Eddine El Aloua, Secrétaire général de la Commission nationale marocaine pour l’éducation, les sciences et la culture, de Mme Nezha Bidouane, championne olympique marocaine, de représentants de plusieurs ministères, corps diplomatiques et organisations de la société civile et d’un groupe de personnalités publiques.

Un grand nombre d’écoliers, de filles, de femmes et d’hommes d’âges différents ont pris part à ladite course. Des médailles et des prix ont été décernés aux trois vainqueurs dans les catégories de pupilles, de jeunes, de femmes, d’hommes de plus de 40 ans et de personnes ayant des capacités spéciales.

De même, des photos souvenirs de l’événement ont été prises, et des certificats de participation ont été remis à tous les participants.