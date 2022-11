Le président azerbaïdjanais reçoit une délégation menée par le président du Tatarstan VIDEO

Bakou, 29 novembre, AZERTAC

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu mardi 29 novembre une délégation conduite par le président de la République du Tatarstan de la Fédération de Russie, Rustam Minnikhanov.

Rustam Minnikhanov a souligné qu'il était venu en Azerbaïdjan avec une importante délégation. Il a souligné que la délégation comprenait aussi des représentants de nombreuses entreprises, saluant le développement des relations du Tatarstan avec l'Azerbaïdjan dans le cadre de la coopération entre les régions russes et l'Azerbaïdjan.

Se félicitant de la beauté de Bakou, Rustam Minnikhanov a évoqué le développement rapide de l’Azerbaïdjan et souligné le travail accompli pour augmenter le potentiel industriel de l’Azerbaïdjan.

Le président azerbaïdjanais a dit que le dialogue entre les présidents des deux pays est le principal facteur directeur pour le développement de la coopération bilatérale dans tous les domaines. Le chef de l’Etat a souligné l’importance des visites réciproques de haut niveau au cours de l’année courante, y compris ses visites en Russie, ainsi que les visites au niveau des organes législatifs et des gouvernements des deux pays.

Attirant l’attention sur l’importance des contacts interrégionaux dans le développement des relations entre les deux pays, le président Ilham Aliyev a salué le développement global des relations entre l’Azerbaïdjan et le Tatarstan à cet égard.

La production de KamAZ en Azerbaïdjan a été soulignée avec satisfaction, et l’importance de la pose de la première pierre du centre de service conjoint de la SARL KamAZ et de l’Usine d’assemblage automobile de Gandja en présence du président Ilham Aliyev en octobre dernier dans la zone industrielle de la vallée d’Araz à Djabraïl libéré a été évoqué à cet égard.

La coopération entre les zones industrielles opérant en Azerbaïdjan et au Tatarstan a été abordée lors de la rencontre. Il a été noté que ces questions seraient discutées plus largement lors du forum d’affaires à Bakou.

Au cours de la conversation, les parties ont échangé sur la coopération entre l'Azerbaïdjan et le Tatarstan dans un certain nombre de domaines, notamment l’énergie, la pétrochimie, les investissements, le transport, la logistique, les sociétés industrielles, l’humanitaire, le tourisme, les technologies de l'information et de la communication et d’autres dans le cadre des relations globales entre l’Azerbaïdjan et la Russie.