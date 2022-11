Le président Ilham Aliyev reçoit une délégation turkmène VIDEO

Bakou, 29 novembre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu aujourd’hui une délégation conduite par le vice-Premier ministre turkmène pour le commerce, Batyr Atdaev.

Batyr Atdaev a transmis les salutations du président turkmène Serdar Berdymoukhamedov au chef de l’Etat azerbaïdjanais. Il a noté que son pays attache une grande importance à la visite du président azerbaïdjanais au Turkménistan en juin prochain pour assister au 6e sommet des chefs d’État des pays riverains de la mer Caspienne à Achgabat.

Le président Ilham Aliyev a exprimé sa gratitude pour les salutations de son homologue turkmène Serdar Berdymoukhamedov et a demandé de lui transmettre les siennes.

Les parties ont salué le développement des relations bilatérales entre l’Azerbaïdjan et le Turkménistan et ont souligné les questions à discuter lors de la réunion de la Commission mixte intergouvernementale pour la coopération économique et humanitaire entre les deux pays qui se tiendra aujourd’hui à Bakou. Les questions concernant l’énergie, le transport, la logistique et l’approvisionnement mutuel en marchandises ont fait l’objet d’un échange de vues.

Au cours de l’entretien, il a été indiqué que les échanges commerciaux entre l’Azerbaïdjan et le Turkménistan avaient augmenté, l’accent étant mis sur l’importance de mettre en œuvre des projets communs pour étendre encore plus ces échanges dans les années à venir.

Les parties ont également discuté des opportunités de coopération dans la construction navale, la réparation navale et d’autres secteurs industriels.