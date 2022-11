Ankara : l’exposition Istanbul Photo Awards 2022 ouvre ses portes

Bakou, 30 novembre, AZERTAC

La deuxième exposition des Istanbul Photo Awards 2022 a ouvert ses portes, mardi, dans la capitale turque Ankara, avec une sélection de photographies déjà primées lors du concours international de photographie d'actualité de l'Agence Anadolu.

L'exposition se tiendra jusqu'au 19 décembre. Les visiteurs pourront découvrir, à travers les photos exposées, le coût humain du conflit en Afghanistan, ainsi que les courses de Formule 1 de cette année, les rallyes aux États-Unis, la mort d'oiseaux dans les zones humides iraniennes et des aperçus de la vie d'enfants thaïlandais et de mères au Daghestan.

Le vice-ministre de la Culture et du Tourisme de la Türkiye, Ozgul Ozkan Yavuz, l'ambassadeur du Paraguay en Türkiye, Ceferino Adrian Valdez Peralta, ainsi que de nombreuses personnalités du monde de la photographie ont assisté à l'ouverture de l'exposition au CSO Ada d'Ankara. Ils ont été accueillis par le président directeur général de l'Agence Anadolu, Serdar Karagoz.

"Je considère l'Agence Anadolu comme les archives et la mémoire de notre pays. Ils font du très bon travail dans le monde entier sans faire de compromis sur la qualité", a déclaré Ozgul Ozkan Yavuz dans son allocution d'ouverture.

Serdar Karagoz, pour sa part, a indiqué que depuis sa fondation en 1920, l'Agence Anadolu a toujours attaché une grande importance au pouvoir de la photographie.

"Nous conservons actuellement près de 11 millions de photos sur notre plateforme Anadolu Images. Nous coopérons avec de nombreuses agences de distribution de photos dans le monde, notamment Getty Images, Reuters et AFP Forum. Nous produisons en moyenne 3 400 photos par jour, a-t-il dit.

Les Istanbul Photo Awards, que nous organisons depuis 2015, sont devenus l'une des organisations les plus prestigieuses au monde, à laquelle participent les plus grands photographes internationaux."

Serdar Karagoz a ajouté que l'Agence Anadolu considère la photographie et son histoire comme un élément indispensable de l'information.

"Nous voulons soutenir les photojournalistes, qui exercent leur métier dans toutes sortes de conditions difficiles", a-t-il affirmé.

- Les vainqueurs

La photo du photographe de Bloomberg Konstantinos Tsakalidis intitulée "Woman from Evia" a remporté le prix de la photo de l'année aux Istanbul Photo Awards 2022, la huitième édition du concours international annuel de photographie.

La photo de Tsakalidis a été choisie parmi plus de 16 000 clichés provenant de diverses régions du monde.

La première exposition des Istanbul Photo Awards 2022 a été ouverte dans la métropole turque d'Istanbul en septembre.

L'Agence Anadolu ouvrira sa troisième exposition le 8 décembre au siège des Nations unies à New York.

Le concours a été organisé cette année avec le soutien de Canon, Turkish Airlines (THY) et l'Agence turque de coopération et de coordination (TIKA). Le ministère de la Culture et du Tourisme et le CSO Ada Ankara ont aidé à organiser l'exposition dans la capitale.

Les photographes peuvent envoyer leurs candidatures pour les Istanbul Photo Awards 2023 jusqu'au 15 janvier. La phase de soumission a été ouverte au début du mois en cours.

Les détails concernant les conditions de candidature et les photos gagnantes des années précédentes sont disponibles sur http://www.istanbulphotoawards.com/ .