Examen de la coopération entre l’ICESCO, la Banque mondiale et l’Institut de l’Administration publique d’Arabie Saoudite

Bakou, 30 novembre, AZERTAC

Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), a examiné avec une délégation conjointe de l’Institut de l’Administration publique du Royaume d’Arabie Saoudite (IAP) et du Groupe de la Banque mondiale (BM) la coopération tripartite en matière de renforcement des capacités des femmes et d’égalité des sexes, selon le site Internet de l’ICESCO.

Lors de cet entretien, tenu lundi 28 novembre 2022 au siège de l’ICESCO à Rabat, Dr AlMalik a souligné que l’ICESCO, dans le cadre de sa vision et ses orientations stratégiques, veille à soutenir les femmes et à renforcer leurs capacités pour contribuer à l’égalité des sexes dans les États membres, le but étant de favoriser le développement durable. Il a passé en revue les principaux programmes et projets mis en œuvre par l’Organisation à cet égard.

Pour leur part, les membres de la délégation conjointe IAP-BM ont réaffirmé leur souhait que l’ICESCO coopère avec les deux institutions dans le cadre de l’ambitieux programme concernant l’égalité des sexes, à travers la tenue de sessions de formation, d’ateliers et d’études approfondies dans ce domaine.

À l’issue de la rencontre, il a été convenu de poursuivre la coordination pour élaborer les plans de mise en œuvre de cette coopération et définir les tâches assignées à chacune des trois institutions.

La délégation de l’IAP comprenait Dr Sara Al-Otaibi, Directrice générale adjointe pour le développement des entreprises et les partenariats, Mme Majd Al-Maliki, Directrice des statistiques sur l’équilibre des sexes au Centre de l’équilibre des sexes, et Mme Hala Al-Saedi, Directrice du Département des Partenariats locaux et Communautaires. La délégation du Groupe de la BM était composée de M. Walid Malik, spécialiste principal du secteur public, et de Mme Clara Maghani, spécialiste du secteur public pour les pratiques mondiales de gouvernance.

La réunion s’est déroulée en présence de Mme Amira El-Fadil, Cheffe du Secteur des Partenariats et de la Coopération internationale de l’ICESCO, et Mme Rime Jirari, Cheffe de la Section des Organisations et des Organismes audit Secteur.