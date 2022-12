Bakou : le chargé d’affaires de l’ambassade de France convoqué au ministère des Affaires étrangères

Bakou, 2 décembre, AZERTAC

Le chargé d'affaires de l’ambassade de France en République d’Azerbaïdjan, Julien Le Lan, a été convoqué le 1er décembre au ministère des Affaires étrangères (MAE), et une note de protestation lui a été remise en ce qui concerne la résolution pleine de mensonges et de calomnies, adoptée à l’Assemblée nationale française à l’encontre de l'Azerbaïdjan le 30 novembre 2022.

Lors de la rencontre, il a été noté que cette résolution de l’Assemblée nationale, comme celle qui avait été adoptée au Sénat quelque temps avant, était une nouvelle provocation de la France contre l’Azerbaïdjan.

Chacune des revendications contenues dans cette résolution, qui reflète la position contraire au droit international, partiale et unilatérale de la France à l’encontre de notre pays, a reçu une réponse cohérente.

Il a été souligné que cette résolution, comme plusieurs autres démarches de la France, constituait une tentative de perturber le processus de normalisation des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, ainsi que de porter atteinte aux efforts visant à établir la paix et la tranquillité dans la région.

Il a été souligné que les déclarations faites par le représentant du gouvernement français lors des auditions sur la résolution démontraient ouvertement que le gouvernement français apportait son soutien à cette résolution et que ce pays n’était pas en mesures d’être impliqué en tant que médiateur juste et impartial.

Au cours de la rencontre, il a été déclaré que la résolution était fermement rejetée par l’Azerbaïdjan, et il a été une fois de plus demandé de manière insistante de s’abstenir d’actions et de déclarations contre la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan, protégées par le droit international, et d’ingérence dans ses affaires internes.

Le chargé d’affaires de l’ambassade de France, Julien Le Lan, a déclaré que cette résolution adoptée à l’Assemblée nationale, comme celle qui avait été adoptée au Sénat quelque temps avant, ne reflétait pas la position officielle du gouvernement français, et que le gouvernement de son pays soutenait les négociations sur la normalisation des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie.