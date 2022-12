Karen Donfried informée des récentes activités illégales sur la route de Latchine

Bakou, 9 décembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a eu un entretien téléphonique avec la secrétaire d’État américaine adjointe en charge des Affaires européennes et eurasiennes, Karen Donfried.

Au cours de l’entretien téléphonique, les parties ont procédé à un échange de vues sur la situation actuelle et les perspectives du processus de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, ainsi que sur les différentes questions de l’agenda de coopération entre l'Azerbaïdjan et les États-Unis.

Le ministre des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a informé Karen Donfried de l’état actuel des négociations sur le traité de paix et des efforts sur le déblocage des communications et les questions liées à la délimitation. Le ministre a également évoqué les récentes activités illégales sur la route de Latchine.

Karen Donfried a souligné que les États-Unis soutenaient les efforts visant à assurer la stabilité dans la région. Elle a dit qu’il était important de faire avancer le processus de paix conformément aux accords conclus entre les dirigeants et les ministres.