L'ONU estime que la coupure totale de courant en Ukraine sera un désastre

Bakou, 9 décembre, AZERTAC

La coordonnatrice résidente des Nations Unies en Ukraine, Denise Brown, estime qu'une coupure totale d'électricité en Ukraine sera un désastre, a indiqué le journal allemand Der Spiegel, citant le responsable dans une interview vendredi, rapporte TASS.

Selon le responsable, aider un pays entier avec une population d'environ 40 millions d'habitants dépasserait les capacités de l’ensemble de la communauté humanitaire mondiale.

« Nous devrions réfléchir ensemble à ce qui devrait être fait si cela se produit », a estimé le responsable.

Selon Brown, environ 2 000 membres du personnel des organisations humanitaires de l’ONU se trouvent actuellement sur le territoire ukrainien.

Le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal a déclaré plus tôt que le déficit d'électricité dans le réseau du pays était estimé à 19% et que les pannes de courant se poursuivraient.

Un avertissement de raid aérien a été déclaré dans toute l'Ukraine tôt lundi, suivi de rapports d’explosions et de pannes de courant dans un certain nombre de villes et de régions ukrainiennes. Selon la compagnie nationale d'électricité Ukrenergo, le déficit énergétique du réseau électrique devrait augmenter au cours des prochaines 24 heures, ce qui entraînera des arrêts d'urgence dans toutes les régions.