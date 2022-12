Moments d’une vie dédiée au peuple : 1976

Bakou, 11 décembre, AZERTAC

A l'occasion du 100e anniversaire de la naissance d’Heydar Aliyev, éminent homme politique et homme d'État, fondateur de l'Azerbaïdjan indépendant moderne, l’AZERTAC présente les moments les plus importants de la vie et des activités politiques exceptionnelles du leader national par ordre chronologique.

Les 28-30 janvier. Heydar Aliyev a présenté un rapport lors du 29e Congrès du Parti communiste d’Azerbaïdjan. Il a prononcé un discours à la cérémonie de clôture du Congrès.

Le 5 mars. Il a été élu candidat au Bureau politique du Comité central du Parti communiste de l’Union soviétique.

Le 26 mai. Il a prononcé un discours au 6e Congrès des écrivains azerbaïdjanais.

Le 23 juin. Il a présenté un rapport lors de la session plénière du Comité central du Parti communiste d’Azerbaïdjan.

Le 16 juillet. Il a prononcé un discours lors de la réunion solennelle dédiée au 70e anniversaire de la création du journal « Bakinskiy rabotchiy ».

Le 20-21 juillet. Il s’est déplacé dans les régions de Beylagan et Kurdémir.

Le 1er septembre. Il est intervenu lors de la réunion régionale des producteurs de coton de la république.

Le 7 septembre. Il a rencontré les athlètes féminines azerbaïdjanaises participant aux Jeux olympiques de Montréal.

Le 6 octobre. Il a prononcé un discours lors de la réunion avec les viticulteurs de la région de Chamakhy.

Le 18 octobre. Il a présenté un rapport lors de la session plénière du Comité central du Parti communiste d’Azerbaïdjan.

Le 3 novembre. Il a remis le diplôme et la médaille du Lauréat d’Etat à Bakhtiyar Vahabzadé.

Le 18 novembre. Il a prononcé un discours lors de la cérémonie solennelle marquant la célébration du 70e anniversaire de la naissance du poète Samad Vourghoun.

Le 24 novembre. Il a présenté un rapport lors de la session plénière du Comité central du Parti communiste d’Azerbaïdjan.

Le 6 décembre. Il a reçu les footballeurs du club Neftchi.

Le 24 décembre. Il a prononcé un discours lors d’une cérémonie consacrée au 60e anniversaire du cinéma azerbaïdjanais.

Le 28 décembre. Il a pris part à la cérémonie d’inauguration du barrage de Youkhary Khanboulantchaï.

Le 29 décembre. Il a prononcé une allocution lors de la cérémonie inaugurale du barrage de Sarsang.

Le 31 décembre. Il a inauguré la station de métro Nizami à Bakou.

X X X

Le 29 septembre, le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a signé un décret portant déclaration de l’an 2023 « Année Heydar Aliyev » dans le pays. Le 10 mai 2023 marquera le 100e anniversaire de la naissance d’Heydar Aliyev, leader national du peuple azerbaïdjanais, fondateur de l’État azerbaïdjanais indépendant, homme politique et homme d’État exceptionnel.