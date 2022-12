Le président Ilham Aliyev participe à la cérémonie d’envoi à la mer des jackets pour la plateforme «Azéri-Merkezi-Serqi» - MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 13 décembre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a participé, mardi 13 décembre, à la cérémonie d’envoi des jackets pour la plateforme « Azéri-Merkezi-Serqi » à la mer, tenue à l’Usine de fabrication des plateformes offshore Heydar Aliyev à Bakou.

Gary Jones, président régional du géant pétrolier BP pour l’Azerbaïdjan, la Géorgie et la Türkiye, Rövchen Nadjaf, président de la Société pétrolière nationale de la République d’Azerbaïdjan (SOCAR), ont informé le chef de l’Etat des travaux mis en œuvre dans le cadre du projet avant la projection d’une vidéo pertinente.

Ensuite, le président Ilham Aliyev, le vice-président de la SOCAR Khochbakht Youssifzadé et le président régional de BP Gary Jones ont appuyé sur le bouton lançant le coup d’envoi des jackets à la mer.

« Nous avons encore une cérémonie importante. Gary Jones a été décoré de l’Ordre de l’Amitié il y a environ deux mois et demi », a dit le président Ilham Aliyev, qualifiant cette rencontre de meilleure occasion pour le lui remettre.

Gary Jones a fait savoir qu’il ne s’y attendait pas et a exprimé ses remerciements au chef de l’Etat azerbaïdjanais de l’avoir décoré de cette haute distinction.

« Vous le méritez vraiment. C'est pour votre importante contribution au développement de l’industrie pétrolière et gazière de l’Azerbaïdjan, de votre amitié et du fait que vous êtes un bon résident de l'Azerbaïdjan. L’ordre vous a été décerné le 19 septembre, mais j’attendais l’occasion et je pense qu’aujourd'hui, c’est un jour excellent », a déclaré le président de la République.

Gary Jones a une fois de plus présenté ses remerciements, le qualifiant de grand honneur pour lui. Il a exprimé, en son nom propre et au nom du personnel du groupe BP, sa gratitude au chef de l’Etat.

Puis, le président Ilham Aliyev a remis l’Ordre de l’Amitié au président régional de BP Gary Jones.