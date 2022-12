Djeyhoun Baïramov : Il est important de renforcer nos activités conjointes sur fond de géographie turque

Bakou, 14 décembre, AZERTAC

Dans le contexte des changements importants qui se produisent dans notre vaste géographie et de l'importance croissante de notre région, surtout de la géographie turque, il est extrêmement important de renforcer nos activités conjointes afin, d'une part, d'organiser la lutte contre les nouveaux défis et menaces qui apparaissent, et d'autre part d'utiliser efficacement de nouvelles opportunités pour les intérêts de nos peuples et de nos États.

C’est ce qui ressort de la déclaration du ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan, de la République de Türkiye et du Turkménistan, tenue le 13 décembre à Avaza.

Le ministre azerbaïdjanais s’est dit confiant que les relations fraternelles et amicales entre les trois pays, fondées sur le respect et la confiance, continueraient à se développer et à être permanentes conformément aux intérêts des peuples.