Le président Ilham Aliyev reçoit le représentant plénipotentiaire du président de la République au Nakhtchivan VIDEO

Bakou, 22 décembre, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a reçu, le 22 décembre 2022, Fouad Nadjafli, à la suite de sa nomination au poste de représentant plénipotentiaire du président de la République d’Azerbaïdjan en République autonome du Nakhtchivan, et lui a donné des ordres pertinents.

Les travaux de grande envergure réalisés en République autonome du Nakhtchivan grâce à l’attention constante du président Ilham Aliyev et par ses instructions directes, y compris la mise en œuvre des grands projets d’infrastructure, l’assurance de l’approvisionnement en gaz à 100 %, l’approvisionnement en énergie, la construction des routes modernes, des établissements de santé et d’éducation et la création de nouveaux emplois au Nakhtchivan ont été évoqués lors de la rencontre.

Il a été noté qu’une subvention importante avait été débloquée chaque année du budget de l’État à la République autonome du Nakhtchivan.

Le président Ilham Aliyev a chargé Fouad Nadjafli en tant que représentant plénipotentiaire de prendre soin des gens, de lutter contre la corruption, la concussion, la mise en œuvre de la transparence, de la bonne politique de ressources humaines et de travailler en contact étroit avec les organes exécutifs centraux.

Fouad Nadjafli a exprimé ses remerciements au chef de l’Etat pour la grande confiance qui lui avait été faite et a assuré le président Ilham Aliyev que toutes les activités seraient menées sur la base de la politique du chef de l’Etat, et qu’il n’épargnerait pas ses efforts pour assurer à la fois en République autonome du Nakhitchevan les réformes de grande envergure mises en œuvre à l’échelle nationale.