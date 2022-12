Plus de 11 millions d’enfants vaccinés contre la rougeole et la polio en deux semaines en Afghanistan

Bakou, 23 décembre, AZERTAC

L’Afghanistan a vacciné du 26 novembre au 12 décembre dernier 5,36 millions d’enfants afghans âgés de 9 à 59 mois contre la rougeole et 6,1 millions d’enfants de moins de cinq ans ont reçu le vaccin oral contre la polio lors d’une campagne de vaccination nationale.

Les autorités afghanes ont lancé une campagne nationale visant à vacciner des millions d’enfants contre la polio, une initiative qui, par le passé, s’est heurtée à des résistances, voire à des violences.

D’après les données du programme élargi de vaccination du ministère afghan de la Santé publique, la campagne a couvert 329 districts dans les 34 provinces du pays. Il y avait 4341 équipes de vaccination comprenant 4 membres dans chaque équipe. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il s’agit de la première campagne nationale intégrée contre la rougeole et la poliomyélite en Afghanistan depuis l’arrivée des Talibans en août 2021.

« Cela me fait chaud au cœur que nous ayons pu protéger les enfants afghans contre la rougeole et la polio alors que nous entrons dans la rude saison hivernale du pays », déclare le Dr Luo Dapeng, Représentant de l’OMS en Afghanistan.

Selon les rapports des médias, Kaboul est sur le point de devenir un pays sans polio, car jusqu’à présent cette année, seuls deux cas de polio ont été enregistrés contre quatre en 2021, alors que le pays déchiré par la guerre a enregistré 56 cas de polio en 2020.

Par ailleurs, de nombreuses flambées de rougeole ont été signalées en Afghanistan depuis le début de l’année. En novembre 2022, l’Afghanistan a confirmé 5484 cas de rougeole avec environ 300 décès attribués à l’infection par la rougeole.

La plupart des cas de rougeole concernent des enfants de moins de 5 ans. Avant la campagne nationale, une série de campagnes infranationales de vaccination contre la rougeole ont été menées dans 141 districts couvrant environ 3 millions d’enfants.

Pour l’OMS, les avantages de la vaccination sont clairs, puisque les preuves montrent que la vaccination contre la rougeole a sauvé plus de 23 millions de vies dans le monde au cours des 20 dernières années. « Si la rougeole est très contagieuse, elle est aussi une maladie évitable. Nous ne devons pas perdre les décennies de progrès que nous avons accomplis dans la vaccination et la protection des enfants afghans. Le vaccin contre la rougeole est sûr et est utilisé depuis plus de 50 ans », a affirmé le Dr Dapeng. (ONU)