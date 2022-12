Le ministère azerbaïdjanais de la Jeunesse et des Sports annonce le nombre de médailles remportées cette année

Bakou, 28 décembre, AZERTAC

Le ministère azerbaïdjanais de la Jeunesse et des Sports a rendu public le nombre de médailles remportées durant l’année 2022 dans les tournois locaux et internationaux, championnats d’Europe et du monde.

Les athlètes azerbaïdjanais ont remporté 837 médailles, dont 356 (116 en or, 101 en argent, 139 en bronze) dans les Jeux olympiques, 384 (110 en or, 105 en argent, 169 en bronze) dans les tournois internationaux, championnats d’Europe et du monde, et 97 (44 en or, 18 en argent, 35 en bronze) dans les Jeux paralympiques.