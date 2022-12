Bakou : l’ambassadrice de France convoquée au ministère des Affaires étrangères

Bakou, 28 décembre, AZERTAC

L’ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République française en Azerbaïdjan, Anne Boillon, a été convoquée au ministère des Affaires étrangères, où lui a été présentée une note de protestation adressée au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères de ce pays.

Dans le contexte de l’absence de réponse nécessaire de la part du gouvernement français, de profondes inquiétudes ont été exprimées en ce qui concerne l’expansion et la poursuite de la campagne basée sur la calomnie ouverte et l’hostilité contre l’Azerbaïdjan par diverses forces politiques françaises, et les allégations contenues dans la lettre ont été fermement rejetées lors de la rencontre, rapporte dans un communiqué le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères.

Dans ce contexte, dans une lettre adressée quelques jours avant au président français au nom des dirigeants des forces politiques représentées au Parlement français, il a été déclaré qu’il est inacceptable de lancer des accusations sans fondement contre l’Azerbaïdjan, d’exhorter à des mesures visant à porter atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de notre pays.

Il a été déclaré que ladite lettre s’inscrit dans la continuité d’une série de mesures et de déclarations anti-azerbaïdjanaises menées délibérément et systématiquement, dont l’adoption par les deux chambres du Parlement français des résolutions pleines d’accusations sans fondement contre l’Azerbaïdjan.

La partie azerbaïdjanaise a souligné qu’il est nécessaire que le gouvernement français prenne des mesures appropriées afin d’arrêter immédiatement la campagne anti-azerbaïdjanaise.