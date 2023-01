Ilham Aliyev : L’Azerbaïdjan est aujourd’hui l’un des rares pays économiquement et politiquement indépendants

Bakou, 1er janvier, AZERTAC

« Pour parvenir à toutes ces réalisations, nous devons avoir une économie forte et l’indépendance économique est assurée depuis longtemps. Aujourd’hui, l’Azerbaïdjan est l’un des rares pays économiquement et politiquement indépendants à l’échelle mondiale », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev en adressant ses vœux au peuple azerbaïdjanais à l’occasion de la Journée de solidarité des Azerbaïdjanais du monde et du Nouvel an.

Le président de la République a fait savoir que les indicateurs économiques de cette année pour la période post-pandémique étaient satisfaisants.

« L’économie a progressé d’environ 5%, le secteur hors hydrocarbures de plus de 9%. Dans le même temps, le PIB a atteint un niveau record de 130 milliards de manats pendant l’année écoulée, ce qui est une réalisation historique. Notre dette extérieure a considérablement diminué. Il y a quelques années, j’ai assigné cette tâche au gouvernement, à savoir que notre dette extérieure devrait être inférieure à 10% du PIB. L’année dernière, ce chiffre constituait 17%, selon les derniers résultats de cette année, la dette extérieure est de 9,5%. Je peux dire pour comparer que dans certains pays développés, la dette extérieure représente 100, 120, voire 150% du PIB », a souligné le chef de l’Etat.