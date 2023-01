L’ICESCO participe à l’inauguration du mémorial de la célébration de Nouakchott capitale de la culture du monde islamique

Bakou, 8 janvier, AZERTAC

Au terme de sa visite officielle en République islamique de Mauritanie à l’occasion du lancement de la célébration de Nouakchott capitale de la culture du monde islamique, Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), a assisté à nombre d’activités culturelles s’inscrivant dans le cadre de cette célébration, selon le site web de l’ICESCO.

Le Directeur général a participé à l’inauguration du mémorial érigé sur la route de l’aéroport de Nouakchott, à l’occasion de l’élection de cette ville capitale de la culture, et ce, lors d’une cérémonie tenue en présence de sa délégation accompagnante, de Mme Fatimetou Mint Abdel Malick, Présidente de la région de Nouakchott, ainsi que de plusieurs responsables mauritaniens.

Conçu et réalisé par de jeunes ingénieures mauritaniennes, le mémorial se distingue par ses lignes artistiques inspirées de l’art islamique ; le nom de Nouakchott y ayant été inscrit en grand à la fois en arabe et en français, clairement en vue pour tous les visiteurs de la ville en provenance de l’aéroport.

Dr AlMalik a également assisté à une pièce théâtrale dans le Village culturel de Nouakchott, qui représente une épopée mauritanienne historique intitulée : « Bint Al Bar », dans un théâtre ouvert qui comprend tous les éléments de l’environnement désertique, avec la participation de plusieurs acteurs utilisant des chevaux et des chameaux.

Il a participé aussi à la remise des prix aux vainqueurs de deux courses de chameaux et de chevaux, organisées par la Fédération nationale des chameaux, la Fédération nationale des sports équestres et la Présidence de la Région de Nouakchott. Représentant un aspect de la culture et des sports patrimoniaux du pays, ces courses ont vu la participation de chevaux et chameaux de race domestique qui ont parcouru une distance de cinq kilomètres sur une piste conçue selon les normes internationales.

De même, le Directeur général de l’ICESCO a assisté à une compétition de tir à balles réelles, organisée dans un champ de tir situé non loin de Nouakchott.