L’équipe tchèque de gymnastique rythmique est en séance d’entraînement à Bakou

Bakou, 9 janvier, AZERTAC

Les membres de l’équipe tchèque de gymnastique rythmique sont en séance d’entraînement en Azerbaïdjan.

Le processus de préparation des gymnastes a été organisé dans l’Arène nationale de gymnastique, a-t-on appris auprès de la Fédération azerbaïdjanaise de gymnastique.

Il convient de noter qu’il est déjà devenu une tradition pour les gymnastes des autres pays d’effectuer une séance d’entraînement à Bakou. Ainsi, en 2022, des gymnastes provenant d’Australie, de Grande-Bretagne, de Bulgarie, du Kazakhstan, des Philippines, de Géorgie, d’Inde, d’Espagne, d’Israël, de Corée, de Colombie, de Lettonie, de Malaisie, d’Égypte, de Hongrie, de Mongolie, de Norvège, d'Ouzbékistan, du Portugal, de Pologne, de Slovénie, de Slovaquie, de Sierra Leone, de Türkiye, d’Ukraine, du Japon, d’Iran et du Kirghizistan se sont entraînés avec des spécialistes et des athlètes locaux et ont amélioré leurs expériences dans cette majestueuse arène.