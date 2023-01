Noël Le Graët présente ses excuses après ses déclarations sur Zidane

Bakou, 10 janvier, AZERTAC

Le président de la FFF (Fédération Française de Football), Noël Le Graët, a présenté ses excuses concernant les propos jugés irrespectueux, qu’il avait formulés au sujet de Zinedine Zidane, dans un communiqué de presse publié lundi matin, selon l’agence de presse turque Anadolu.

« Je tiens à présenter mes excuses pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée, ni ma considération pour le joueur qu'il était et l'entraîneur qu'il est devenu », a-t-il expliqué, considérant que « ces propos maladroits ont créé un malentendu ».

Il estime qu’il n’aurait « pas dû accorder » cette interview à RMC qui « cherchait la polémique en opposant Didier à Zinédine Zidane, deux monuments du football français ».

« J'admets avoir tenu des propos maladroits qui ont créé un malentendu. Zinédine Zidane sait l'estime immense que je lui porte, comme tous les Français », poursuit Noël Le Graët dans son écrit.

La veille, le patron de la FFF, déjà au cœur de nombreuses polémiques sur le fonctionnement de son institution, a provoqué un vif émoi après des propos dénigrant Zizou.

Après avoir abordé la prolongation du contrat de Didier Deschamps à la tête des Bleus jusqu’en 2026, lors d’une interview à RMC, Le Graët a été interrogé sur Zinedine Zidane, dont le nom a beaucoup été évoqué pour succéder à l’actuel sélectionneur, dont le contrat arrivait à échéance fin décembre.

Sur un ton méprisant, il a fait savoir que le Ballon d’Or 1998 n’avait jamais été pressenti pour coacher l’Equipe de France.

« Zidane au Brésil? J’en ai rien à secouer, il peut aller où il veut.. Est-ce qu’il a tenté de me joindre ? Certainement pas, je l'aurais même pas pris au téléphone » avait-il lancé.

Et le président de la FFF d’enfoncer le clou : « Zidane fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. Je ne l'ai jamais rencontré, on n'a jamais envisagé de se séparer de Didier. Cela ne correspond à rien ».

Ces déclarations ont provoqué choc et colère dans le milieu du football, où Zinedine Zidane est une véritable icône dont la carrière est admirée de tous.

La ministre des sports, Amélie Oudéa-Castéra, a dénoncé des propos « à nouveau hors sol avec en prime cette fois un manque de respect honteux » et réclame « des excuses pour ce mot de trop à Zinedine Zidane ».

De son côté, l’attaquant star des Bleus, Kylian Mbappé, s’est lui aussi insurgé de la teneur de l’interview de Noël Le Graët.

« Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… », a-t-il écrit sur son compte Twitter, tandis que des dizaines d’autres footballeurs, à l’image de Franck Ribéry et Djibril Cissé, qui ont longtemps joué en bleu, ont posté des messages similaires.

Le Real Madrid, que Zidane a longtemps entraîné a également réagi en pointant « un manque de respect » et « des déclarations malheureuses à l'encontre d'une des plus grandes légendes du sport ».