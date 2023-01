Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev reçoit le ministre italien de la Défense VIDEO

Bakou, 12 janvier, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 11 janvier le ministre de la Défense de la République italienne, Guido Crosetto.

Affirmant que les relations bilatérales azerbaïdjano-italiennes basées sur un partenariat stratégique se développaient avec succès, le président Ilham Aliyev a souligné l’importance des visites réciproques de haut niveau à cet égard et a salué sa récente visite en Italie.

Rappelant son message de félicitations à la nouvelle présidente du Conseil des ministres de la République italienne, Giorgia Meloni, le chef de l’Etat a dit que bien que peu de temps se soit écoulé depuis la formation du nouveau gouvernement, la visite en Azerbaïdjan au niveau du ministre de la Défense était un bon indicateur des relations entre les deux pays, et s’est déclaré convaincu que la coopération entre le nouveau gouvernement et l’Azerbaïdjan serait couronnée de succès.

Rappelant que le premier événement lors de l’ouverture du nouveau bâtiment de l’ambassade d’Azerbaïdjan dans un quartier historique de Rome avait été consacré à la cérémonie d’échange d’accords sur la coopération universitaire entre l’Université ADA et cinq grands établissements d’enseignement supérieur italiens, le président Ilham Aliyev a fait savoir que la construction du bâtiment de l’Université italo-azerbaïdjanaise en Azerbaïdjan était en voie d’achèvement.

Saluant la contribution de l’Italie à l’expansion des relations Azerbaïdjan-OTAN et Azerbaïdjan-Union européenne, le chef de l’Etat a dit que les deux pays maintenaient une coopération fructueuse dans divers domaines, l’énergie y comprise. Le président Ilham Aliyev a souligné le fonctionnement efficace du Corridor gazier méridional à cet égard. Il s’est dit convaincu que la visite de Guido Crosetto en Azerbaïdjan servirait à renforcer la coopération à la fois entre les organismes compétents des deux pays et dans un sens plus large. Le chef de l’Etat a dit espérer que les relations bilatérales continueraient à se renforcer.

Guido Crosetto a déclaré que c’était un honneur pour lui de rencontrer le président Ilham Aliyev. Il a tout d'abord transmis les salutations du président italien Sergio Mattarella au chef de l’État azerbaïdjanais, et a noté que lors de la rencontre avec le président italien avant la visite, Sergio Mattarella avait évoqué avec plaisir sa visite en Azerbaïdjan et celle du président azerbaïdjanais en Italie et avait souligné une fois de plus les relations amicales avec le président Ilham Aliyev.

Le chef de l'Etat a remercié pour les salutations et les paroles agréables, et a demandé au ministre italien de la Défense de transmettre ses salutations au président italien.

Notant qu’avant la visite, il avait également rencontré le président du Conseil des ministres de la République italienne, Guido Crosetto a déclaré que Giorgia Meloni avait souligné que la visite du ministre italien de la Défense en Azerbaïdjan montrait la détermination du gouvernement italien à élargir encore davantage la coopération avec l’Azerbaïdjan.

Le ministre Guido Crosetto a dit que les visites du président azerbaïdjanais en Italie suscitaient toujours un grand plaisir dans ce pays.

Le ministre italien de la Défense a exprimé sa gratitude au président Ilham Aliyev pour apprécier le rôle de l’Italie dans le développement des relations Azerbaïdjan-OTAN et Azerbaïdjan-Union européenne.

Guido Crosetto s’est dit profondément impressionné par les processus de développement en cours dans la ville de Bakou.

Au cours de l’entretien, il a été noté qu’il existait de bonnes perspectives pour l’élargissement de la coopération dans les domaines de l’énergie, de la construction, du tourisme, de l’agriculture, de l’industrie de la défense et autres.