Le monde comptera 1,6 milliard de personnes âgées d’ici 2050

Bakou, 13 janvier, AZERTAC

Le nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus dans le monde devrait plus que doubler, passant de 761 millions en 2021 à 1,6 milliard en 2050, selon un nouveau rapport de l’ONU publié jeudi, qui appelle à gérer les défis et capitaliser sur les opportunités qu’entraine le vieillissement de la population.

Selon le rapport, l'amélioration de la santé et des thérapies médicales, un meilleur accès à l'éducation et la baisse de la fécondité ont été à l'origine de cette transformation.

Malgré les crises multiples auxquelles le monde continue d’être confronté, dont la hausse du coût de la vie, les droits et le bien-être des personnes âgées doivent être au centre des efforts collectifs pour parvenir à un avenir durable, affirme le rapport.

Des vies plus longues et en meilleure santé offrent des opportunités

L’étude, intitulée Rapport social mondial : Ne laisser personne de côté dans un monde vieillissant indique que le vieillissement de la population est une tendance mondiale déterminante de notre époque.

À l'échelle mondiale, un bébé né en 2021 pourrait s'attendre à vivre, en moyenne, près de 25 ans de plus qu'un nouveau-né de 1950, atteignant 71 ans, avec des femmes survivant aux hommes de cinq ans en moyenne.

L’Afrique du Nord, l'Asie occidentale et l'Afrique subsaharienne devraient connaître la croissance la plus rapide du nombre de personnes âgées au cours des trois prochaines décennies, tandis que l'Europe et l'Amérique du Nord combinées ont maintenant la plus forte proportion de personnes âgées.

Les inégalités dans le monde vieillissant

Tout le monde n'a pas bénéficié de la même manière des améliorations de la santé et de l'éducation qui ont entraîné le vieillissement de la population. Si de nombreuses personnes âgées sont en excellente santé ou économiquement actives, d'autres vivent avec des maladies ou dans la pauvreté.

« Ensemble, nous pouvons lutter contre les inégalités d'aujourd'hui au profit des générations de demain, gérer les défis et capitaliser sur les opportunités que le vieillissement de la population apporte », a déclaré Li Junhua, Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires économiques et sociales.

Dans les régions plus développées, les systèmes de transferts publics, y compris les retraites et les soins de santé, assurent plus des deux tiers de la consommation des personnes âgées.

Cependant, dans les régions moins développées, les personnes âgées ont tendance à travailler plus longtemps et à compter davantage sur le patrimoine accumulé ou l'aide familiale.

En outre, les dépenses publiques dans la plupart des pays n'ont pas été suffisantes pour couvrir la demande croissante de soins de longue durée.

Le rapport montre que l'espérance de vie est fortement influencée par le revenu, l'éducation, le sexe, l'origine ethnique et le lieu de résidence, parmi de nombreux autres facteurs.

Certaines combinaisons de ces facteurs ont trop souvent entraîné un désavantage systémique qui commence tôt dans la vie.

Sans politiques pour les prévenir, les désavantages systémiques se renforcent tout au long de la vie des gens, entraînant des disparités béantes aux âges avancés, avec des conséquences désastreuses pour le progrès vers les objectifs de développement durable (ODD), y compris l'ODD 10 sur la réduction des inégalités.

Le chemin à suivre

Pour l’ONU, ce changement démographique doit s'accompagner d'une refonte des politiques et des pratiques de longue date liées aux moyens de subsistance et au travail.

Dans son rapport sur Notre programme commun, le Secrétaire général de l'ONU António Guterres a appelé à des initiatives à long terme qui favorisent l'accès à l'éducation et les soins de santé de qualité, ainsi qu’un travail décent tout au long de la vie, pour tous.

De nombreux pays introduisent déjà des opportunités d'apprentissage tout au long de la vie, de renforcement pour tirer pleinement parti de la main-d'œuvre intergénérationnelle ; ainsi que des âges de retraite flexibles pour tenir compte d'un large éventail de situations et de préférences personnelles.

Équilibrer les budgets tout en réduisant les inégalités

Les gouvernements peuvent équilibrer les budgets tout en réduisant les inégalités, soutient l’étude, qui appelle à repenser les systèmes de protection sociale, y compris les régimes de retraite.

L’un des défis majeurs consiste à maintenir la viabilité budgétaire des systèmes de retraite publics tout en garantissant une sécurité du revenu pour toutes les personnes âgées, y compris les travailleurs occupant un emploi informel.

Pour assurer une croissance économique durable et inclusive dans un monde vieillissant, l’étude estime qu’il est crucial d’élargir les possibilités de travail décent pour les femmes et les autres groupes traditionnellement exclus du marché du travail formel, tout en reconnaissant la contribution considérable du secteur des soins qui est en grande partie informel à l'économie formelle.