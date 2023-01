Un coin commémoratif en souvenir des martyrs du 20 Janvier créé dans la Maison de l’Azerbaïdjan à Bruxelles

Bakou, 21 janvier, AZERTAC

Un coin commémoratif a été créé à l'occasion du 33e anniversaire de la tragédie du 20 Janvier à la Maison de l'Azerbaïdjan à Bruxelles, en Belgique.

Des drapeaux azerbaïdjanais et une couronne de fleurs ont été déposés dans le coin commémoratif organisé par la Maison de l'Azerbaïdjan et la Fédération des Azerbaïdjanais de Belgique.

La mémoire des martyrs du 20 Janvier a été commémorée par les visiteurs de la Maison de l’Azerbaïdjan à Bruxelles.

Le 20 janvier 1990, à 00h00, heure locale. Les unités militaires stationnées quelques jours avant autour de Bakou sont entrées dans la ville en 5 directions. Les chars et les véhicules blindés détruisaient les barricades, les soldats tiraient sur les civils, même sur les ambulances et les maisons. La nuit sanglante, 147 personnes ont été tuées et 744 autres ont été blessées, dont 25 femmes et 20 enfants.