Les opportunités de coopération entre la SOCAR et la Société financière internationale au menu des discussions

Bakou, 25 janvier, AZERTAC

Le président de la Société pétrolière nationale de la République d’Azerbaïdjan (SOCAR), Rövchen Nadjaf, a rencontré le 25 janvier la directrice régionale de la Société financière internationale (SFI) pour l'Europe, Rana Karadsheh.

Lors la rencontre, les parties ont exprimé leur satisfaction du développement réussi des relations de coopération entre la SFI et l’Azerbaïdjan au cours des dernières années, et l'importance des projets conjoints mis en œuvre dans divers domaines, notamment les services financiers, les infrastructures et la production, a été mise en valeur, rapporte dans un communiqué la SOCAR.

Au cours de la conversation, les discussions ont porté sur les opportunités de coopération entre la SOCAR et la SFI en matière de transition énergétique, de réduction des émissions de carbone.

Les parties ont également procédé à un échange de vues sur d'autres questions d'intérêt mutuel.