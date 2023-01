Communiqué de la Présidence de la République

Le Président de la République Ilham Aliyev a reçu le 28 janvier un coup de fil au Président de l’État d’Israël, Isaac Herzog.

Au cours de l’entretien téléphonique, le Président Isaac Herzog a déclaré condamner l’acte terroriste commis contre l’ambassade d’Azerbaïdjan à Téhéran.

Le Président israélien a présenté ses condoléances, pour la mort du chef du service de sécurité de l’ambassade Orkhan Askerov, au Président Ilham Aliyev, aux proches du défunt et au peuple azerbaïdjanais, et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

Le Président Ilham Aliyev a exprimé ses remerciements pour les condoléances.

Le chef de l'Etat a souligné que l’autre agent de sécurité de l’ambassade s’était jeté à mains nues sur le terroriste, avait été assez courageux et rapide pour le désarmer. Le Président azerbaïdjanais n’a pas exclu que les autres employés de l’ambassade et leurs familles vivant dans les appartements du personnel de l’ambassade puissent également devenir des cibles, si le terroriste armé d’un fusil et de nombreux chargeurs n’avait été désarmé.

Le Président azerbaïdjanais a exprimé ses condoléances, pour l’acte terroriste commis en Israël, au Président Isaac Herzog et aux familles des victimes et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

Le Président israélien a remercié son homologue azerbaïdjanais de ses condoléances.

Le Président Ilham Aliyev a noté que l'Azerbaïdjan, en tant que pays souffrant du terrorisme, condamne le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, quels qu’en soient les motifs.