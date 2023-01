Le corps d’Orkhan Askerov, tué dans l’attaque terroriste contre l’ambassade d’Azerbaïdjan à Téhéran, a été transporté à Bakou

Bakou, 30 janvier, AZERTAC

Le corps du chef du service de sécurité Orkhan Asgarov, tombé en martyr dans l’attaque terroriste contre l’ambassade d’Azerbaïdjan à Téhéran, a été transporté aujourd’hui à Bakou.

L’avion avec les employés de l’ambassade d’Azerbaïdjan et leurs familles à bord a atterri à 22h00 à l’Aéroport international Heydar Aliyev. Au total, 53 personnes ont été évacuées.

Il convient de rappeler qu’un homme armé d’une mitraillette et de nombreux chargeurs a perpétré, le 27 janvier aux environs de 08h30, une attaque terroriste contre l’ambassade d’Azerbaïdjan en Iran. Le chef du service de sécurité de l’ambassade, Orkhan Askerov, a été tué et deux autres ont été blessés pendant l’attaque. Un agent de sécurité, Vassif Taghiyev, s’est jeté à mains nues sur le terroriste et a réussi à le désarmer.