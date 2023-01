Budapest : l’Azerbaïdjan et la Hongrie signent un certain nombre de documents

Budapest, 30 janvier, AZERTAC

La rencontre élargie du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et du Premier ministre hongrois Viktor Orban a été suivie de la cérémonie de signature d’un certain nombre de documents entre l’Azerbaïdjan et la Hongrie.

Une déclaration conjointe sur le partenariat stratégique élargi entre la République d'Azerbaïdjan et la Hongrie a été signé par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le Premier ministre hongrois Viktor Orban.

« Un mémorandum d’entente sur l’établissement des relations d’amitié entre la ville de Choucha de la République d’Azerbaïdjan et la ville de Veszprem de la Hongrie et la coopération dans les domaines de la culture, du tourisme, de l’urbanisme, de la science, de l’économie et d'autres domaines de la vie publique » a été signé par le représentant spécial du président azerbaïdjanais dans la région de Choucha Aydin Karimov et le maire de Veszprem Gyula Porga.

« Un mémorandum d’entente de coopération entre le ministère de l’Économie de la République d’Azerbaïdjan et le ministère des Affaires étrangères et du Commerce de la Hongrie en matière de gaz naturel » a été signé par le ministre azerbaïdjanais de l'Économie Mikaïl Djabbarov et le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce Peter Szijjarto.

« Un mémorandum d’entente de coopération entre l’Agence de la sécurité alimentaire de la République d’Azerbaïdjan et le ministère hongrois de l’Agriculture dans le domaine de la quarantaine végétale et de la protection des végétaux » a été signé par le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, et le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce, Peter Szijjarto.

« Un mémorandum d’entente de coopération entre le Service national des migrations de la République d’Azerbaïdjan et la Direction générale nationale de la police des étrangers de la Hongrie dans le domaine de la migration » a été signé par le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Djeyhoun Baïramov et le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce Peter Szijjarto.

« Un mémorandum d’entente de coopération entre le ministère du Numérique et des Transports de la République d’Azerbaïdjan et le ministère des Affaires étrangères et du Commerce de la Hongrie dans les études spatiales et les activités spatiales à des fins pacifiques » a été signé par le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Djeyhoun Baïramov et le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce Peter Szijjarto.

« Un protocole de coopération entre le ministère des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan et le ministère des Affaires étrangères et du Commerce de la Hongrie » a été signé par le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Djeyhoun Baïramov et le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce Peter Szijjarto.