France : Nouvel appel à la grève à EDF et dans les raffineries

Bakou, 31 janvier, AZERTAC

De nouveaux appels à la grève, notamment dans le secteur de l'énergie, ont été lancés par les syndicats français, ce mardi, contre le projet de réforme des retraites du gouvernement.

Dans une déclaration à la presse, Fabrice Coudour, le secrétaire national de la Fédération nationale des Mines et de l'Energie-CGT (FNME-CGT), a appelé à la mobilisation chez EDF et dans les autres entreprises des industries électriques et gazières françaises pour les 6, 7 et 8 février, indique l’Agence Anadolu.

Le syndicaliste a souligné que le secteur énergétique doit rester un outil important de la lutte contre la réforme présentée par le gouvernement le 10 janvier courant.

Un appel à la grève reconductible a été également déposé pour le 6 février dans les raffineries françaises, alors que la CGT fait état d'une mobilisation de 75 % à 100 % dans les raffineries et dépôts de TotalEnergies, en ce 31 janvier, journée de grève intersyndicale.

Outre le secteur de l'énergie, la mobilisation est également très importante, ce mardi, dans les transports, alors que le trafic ferroviaire est "très fortement perturbé" selon la SNCF, avec la mobilisation des cheminots qui réduit le nombre de TER à 2 trains sur 10 en régions et le taux de TGV en circulation entre 25 et 30%. Quasiment aucun train Intercités ne circule ce mardi, selon l'entreprise ferroviaire.

Dans le secteur éducatif, environ 50% des enseignants des maternelles et primaires et 55 % du corps enseignant du secondaire, devraient être en grève ce mardi, selon les prévisions des syndicats. Plusieurs centaines d'écoles françaises devraient être fermées.

Pour rappel, le projet de loi de réforme des retraites, présenté par le gouvernement lors du conseil des ministres du 10 janvier, est débattu en commission à l'Assemblée nationale, depuis ce lundi.

Lors de la grève du 19 janvier, 1 à 2 millions de manifestants avaient été comptabilisés dans les villes françaises. Les syndicats espèrent une mobilisation aussi importante en ce 31 janvier.