Le président azerbaïdjanais : L’Azerbaïdjan dispose d’un grand potentiel d’énergie renouvelable

Bakou, 2 février, AZERTAC

« L’Azerbaïdjan dispose d’un grand potentiel d’énergie renouvelable dans le secteur azerbaïdjanais de la mer Caspienne, ainsi que sur terre, y compris les territoires azerbaïdjanais libérés de l’occupation », a déclaré le président de la République Ilham Aliyev lors de sa rencontre avec la sous-secrétaire d’Etat adjointe américaine à la Diplomatie énergétique, Laura Lochman, en visite dans la capitale azerbaïdjanaise pour prendre part à la 9e réunion ministérielle du Conseil consultatif du Corridor gazier méridional.

Lors de la rencontre, le président de la République a évoqué l’importance de la tenue de la première réunion ministérielle dans le cadre du Conseil consultatif sur l’énergie verte et de la première réunion du Comité directeur sur la mise en œuvre de « l’Accord de partenariat stratégique dans le domaine du développement et du transport de l’énergie verte » entre les gouvernements azerbaïdjanais, géorgien, roumain et hongrois. Le président Ilham Aliyev a dit que les deux événements se complétaient.