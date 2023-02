Samil Ayrim : La Türkiye soutient toujours l’Azerbaïdjan dans sa cause juste

Bakou, 4 février, AZERTAC

« Nous espérons que l’Azerbaïdjan récupérera toutes ses terres historiques, y compris l’Azerbaïdjan occidental. La Türkiye soutient toujours l’Azerbaïdjan frère dans sa cause juste », a déclaré Samil Ayrim, président du groupe d’amitié avec l’Azerbaïdjan au sein de la Grande Assemblée nationale de Türkiye, dans une interview aux journalistes en marge d’une rencontre organisée le 4 février dans la Communauté de l’Azerbaïdjan occidental.

Samil Ayrim a dit que l’Azerbaïdjan, ayant remporté la victoire dans la guerre du Karabagh, avait créé une nouvelle réalité dans la région, et que son influence grandissait de plus en plus dans la région. Selon lui, le seul moyen de construire la paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie est l’ouverture du corridor de Zenguézour.