Le président azerbaïdjanais : Nos hôpitaux ont toutes les conditions pour le traitement de nos frères et sœurs blessés

Bakou, 8 février, AZERTAC

« Sur mes instructions, toutes les questions d’aide seront gérées à partir d’un seul centre, et le chef de l’Administration présidentielle en a été informé. De plus, nos hôpitaux disposent de toutes les conditions pour le traitement de nos frères et sœurs blessés. Des lits ont déjà été attribués à Bakou et dans d’autres villes, y compris la République autonome du Nakhtchivan, et en cas de nécessité, nous sommes prêts à faire venir des patients », a déclaré le président de la République Ilham Aliyev au cours de sa conversation avec l’ambassadeur de Türkiye à Bakou, Cahit Bagci.

« En parallèle, un grand groupe de volontaires est déjà en route. Nous avons de grands groupes de volontaires - à la fois des volontaires travaillant pour la Fondation Heydar Aliyev et des volontaires de l’ASAN, c'est-à-dire qu'ils sont toujours les premiers à fournir de l’aide lorsqu’une catastrophe se produit en Azerbaïdjan, par exemple, cela a été le cas pendant le tremblement de terre survenu à Chamakhy, Aghsou, Ismayilli. Ils sont en route maintenant », a précisé le chef de l'Etat.