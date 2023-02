La Commission européenne organisera en mars une conférence des donateurs pour aider les victimes turques et syriennes du séisme

Bakou, 9 février, AZERTAC

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, ont annoncé leur intention d'organiser une conférence des donateurs, en coordination avec les autorités turques, afin de mobiliser des fonds auprès de la communauté internationale pour soutenir les victimes turques et syriennes du tremblement de terre dévastateur de cette semaine. L'événement aura lieu en mars à Bruxelles, selon le site officiel de la Commission européenne.

La conférence des donateurs aidera à mobiliser la communauté internationale pour faire face aux conséquences des tremblements de terre dévastateurs survenus cette semaine. Cette conférence de haut niveau, qui sera ouverte aux États membres de l'UE, aux pays voisins, aux membres des Nations unies, aux institutions financières internationales et aux autres parties prenantes, visera à coordonner la réponse des donateurs et à lever des fonds pour fournir une aide d'urgence et contribuer à une reconstruction rapide des régions turques et syriennes frappées par cette catastrophe. La conférence sera présidée conjointement par Olivér Várhelyi, commissaire au voisinage et à l'élargissement, et Johan Forssell, ministre suédois de la coopération internationale au développement et du commerce extérieur.

« Nous sommes tous bouleversés par les effets dévastateurs des tremblements de terre qui ont frappé la Turquie et la Syrie cette semaine. La priorité est désormais de travailler 24 heures sur 24 pour sauver autant de vies que possible, alors que tant de victimes sont encore piégées sous les décombres. À cet effet, le mécanisme de protection civile de l'UE a été immédiatement activé et a dépêché jusqu'ici 31 équipes de recherche et de sauvetage et 5 équipes médicales provenant de 23 pays. Mais nous envoyons aussi un message aux populations turque et syrienne : l'UE soutiendra vos communautés. Parce que personne ne devrait être laissé sans assistance lorsqu'une telle tragédie frappe tout un peuple », a déclaré la présidente von der Leyen, annonçant la conférence des donateurs à la suite d'un entretien avec le Premier ministre suédois Kristersson.

Le Premier ministre Kristersson a déclaré : « Le tremblement de terre qui a frappé la Turquie et le nord de la Syrie est une catastrophe sans précédent récent. L'ampleur des pertes en vies humaines, des autres dommages humains et des dégâts matériels se révèle un peu plus chaque jour. Les conséquences sont vraiment horribles. Assurant la présidence du Conseil de l'Union européenne, la Suède souhaite veiller à ce que l'aide de l'UE soit suffisante pour répondre aux besoins des citoyens turcs et syriens en cette terrible période. »