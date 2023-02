Recep Tayyip Erdogan rencontre des représentants de la Fondation Heydar Aliyev à Gaziantep

Bakou, 9 février, AZERTAC

En marge de son déplacement à Gaziantep, le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est entretenu avec les représentants de la Fondation Heydar Aliyev qui fournissent une aide humanitaire au pays frère conformément aux instructions de la première dame d’Azerbaïdjan Mehriban Aliyeva, présidente de la Fondation.

Elvin Aslanov, représentant de la Fondation, a déclaré que tout le peuple azerbaïdjanais et tous les organismes du pays étaient mobilisés pour apporter l'aide nécessaire au pays frère.

Exprimant sa gratitude pour la mobilisation de l'État et du peuple azerbaïdjanais, Recep Tayyip Erdogan a dit : « En mon nom propre et au nom de ma nation, je remercie mon frère Ilham et ma sœur Mehriban ! »

Se disant conscient de la participation du peuple azerbaïdjanais à l'aide humanitaire aux victimes du tremblement de terre, Recep Tayyip Erdogan a déclaré : « L'Azerbaïdjan est aux côtés de la Türkiye dans ces moments difficiles, tout comme la Türkiye s'est tenue aux côtés de l'Azerbaïdjan pendant la guerre patriotique. J'exprime ma gratitude en mon nom personnel, au nom de ma famille et de notre peuple. Nous serons ensemble jusqu'à la fin des temps, non seulement aujourd'hui. En tant qu’une nation, deux États, nous poursuivrons notre chemin ! »