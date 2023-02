Journée internationale des femmes et des filles de science : L’ICESCO appelle à fédérer les efforts pour parvenir à l’égalité des sexes dans les disciplines scientifiques

Bakou, 11 février, AZERTAC

Le 11 février, le monde célèbre la Journée internationale des femmes et des filles de science. La célébration de cette année met l’accent sur le rôle des femmes et des filles en science dans la réalisation des objectifs de développement durable et la contribution à un avenir plus prospère pour l’humanité, en œuvrant pour l’égalité des sexes en matière de sciences, de technologie, d’ingénierie et de mathématiques, où les filles et les femmes sont encore sous-représentées, indique le site web de l’ICESCO.

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) saisit cette occasion pour réitérer son appel à des efforts concertés afin de consolider la participation des filles et des femmes dans le développement des sciences à travers l’histoire, et de souligner la nécessité de leur accorder l’opportunité de promouvoir les sciences, la technologie, l’innovation et l’éducation, de faire bénéficier les sociétés de leur potentiel dans ces domaines et de lutter ainsi contre la discrimination fondée sur le genre, qui entrave leur participation à travers le monde à certaines disciplines scientifiques.

Étant donné que la célébration de la Journée internationale des femmes et des filles de science est placée cette année sous le thème : « Innover. Démontrer. Élever. Avancer. Soutenir : Ensemble vers un développement durable et équitable », l’ICESCO réaffirme qu’elle attache une grande importance à la réalisation de l’égalité des sexes et au renforcement des capacités des femmes et des filles, en particulier en matière de sciences et de technologie. À cet égard, l’Organisation a lancé nombre d’initiatives et de programmes visant à renforcer l’intégration des expertes et des étudiantes dans les domaines de l’innovation, de la recherche scientifique, de l’entrepreneuriat, de l’intelligence artificielle, de la science des données et des villes intelligentes et durables, de même qu’elle a tenu une conférence internationale sur les femmes et le leadership universitaire, en partenariat avec l’Université Princesse Noura Bint Abdul Rahman au Royaume d’Arabie Saoudite, pour soutenir les efforts internationaux en faveur du leadership féminin dans l’enseignement supérieur.

Poursuivant son appui aux efforts de ses États membres afin d’intégrer les femmes et les filles dans les sciences, de mettre l’accent sur le renforcement des capacités de leadership des femmes et de doter les filles et les femmes de compétences professionnelles et sociales, et en vue de réaliser un saut qualitatif tangible dans ce domaine, l’ICESCO appelle à :

• Renforcer les capacités et assurer l’égalité des chances entre les sexes dans les domaines scientifiques ;

• Intensifier les efforts des États membres, des organisations internationales, des universités et du secteur privé pour investir dans les programmes d’enseignement et de formation professionnels, promouvoir l’égalité des sexes en milieu de travail et soutenir les chercheuses et les étudiantes ;

• Mettre l’accent sur le rôle important des femmes et des filles dans les sciences en tant qu’actrices principale de changement positif vers la réalisation des objectifs de développement durable ;

• Publier des recherches et des études pour sensibiliser à la gravité de la discrimination fondée sur le genre ;

• Célébrer les réalisations des femmes scientifiques du monde islamique et leurs contributions remarquables au développement des sociétés.