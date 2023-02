Le président Ilham Aliyev : La nouvelle centrale électrique sera à la fois une nouvelle contribution à la sécurité énergétique de l’Europe

Bakou, 13 février, AZERTAC

« Maintenant commence une nouvelle ère de la ville de Minguétchévir en tant que centre électrique de l’Azerbaïdjan, en fait, non seulement de l’Azerbaïdjan, mais aussi de tout le Caucase. La centrale d’une capacité d’environ 1 300 mégawatts renforcera certainement notre potentiel dans une large mesure », a dit le président Ilham Aliyev dans son allocution lors de la cérémonie de pose de la première pierre d’une centrale thermique, la plus grande de la période suivant le rétablissement de l’indépendance de l’Azerbaïdjan.

« Ce sera une autre contribution à la sécurité énergétique de l’Azerbaïdjan, des centaines de nouveaux emplois seront créés, et ainsi le pays utilisera pleinement ses capacités pour répondre à la fois à la demande intérieure et, en même temps, effectuera de plus grande démarches dans le domaine de l’énergie électrique et du gaz naturel. Car la consommation de carburant conventionnel dans la centrale à construire est assez faible, et cela nous permettra d’économiser environ 800 millions de mètres cubes ou 1 milliard de mètres cubes de gaz par an », a estimé le chef de l'Etat.

« Comme il y a une grande demande de gaz azerbaïdjanais en Europe aujourd'hui, ce sera à la fois une autre contribution à la sécurité énergétique de l’Europe », a ajouté le président Ilham Aliyev.