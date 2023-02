Les chefs de la diplomatie azerbaïdjanaise et turque discutent de la situation dans les zones touchées par le séisme

Bakou, 16 février, AZERTAC

Le 16 février, un entretien téléphonique a eu lieu entre les ministres des Affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan et de la République de Türkiye, MM. Djeyhoun Baïramov et Mevlut Cavusoglu.

Lors de l’entretien téléphonique, les discussions ont porté sur la dernière situation concernant les opérations et les travaux menés en vue de secourir la population touchée par le tremblement de terre, qui a causé de nombreuses pertes en vies humaines et de graves destructions en République de Türkiye, et de fournir une aide humanitaire.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a de nouveau transmis ses condoléances pour la mort de nombreuses personnes à la suite des tremblements de terre et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Il a déclaré que l’Azerbaïdjan se tenait, comme toujours, aux côtés de la Türkiye, pays frère, en ces jours difficiles et poursuivrait son soutien en matière d’élimination des conséquences des séismes. Le ministre Djeyhoun Baïramov s’est déclaré convaincu que la Türkiye surmonterait cette épreuve difficile.

Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a également donné des informations détaillées sur la dernière situation dans les zones touchées par le tremblement de terre et sur l’avancement des opérations de sauvetage.

Au cours de la conversation téléphonique, les ministres ont également procédé à un échange de vues sur la situation actuelle dans la région, y compris d’autres questions d’intérêt commun.