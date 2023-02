Munich, 17 février, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, est en visite en Allemagne pour prendre part à la 59e édition de la Conférence de Munich sur la sécurité.

Vendredi 17 février, à Munich, le président azerbaïdjanais a rencontré Michael Harms, directeur général du Comité oriental de l’économie allemande.

Le président Ilham Aliyev a déclaré que de bonnes conditions avaient été créées pour l’activité des entreprises allemandes en Azerbaïdjan et a salué l’expérience réussie de son pays avec les entreprises allemandes. Le chef de l’Etat azerbaïdjanais a souligné que les deux pays coopéraient dans divers domaines, notamment l’industrie, le commerce et diverses sphères de l’économie.

Le chef de l’Etat a salué l’augmentation des échanges commerciaux entre l’Azerbaïdjan et l’Allemagne l’année dernière et a qualifié de facteur positif l’accroissement des exportations mutuelles.

Le président Ilham Aliyev a déclaré que l’Azerbaïdjan était le partenaire fiable de l’Union européenne, ajoutant qu’il existait des liens étroits entre l’Union européenne et l’Azerbaïdjan.

Le directeur général du Comité oriental de l’économie allemande, Michael Harms, a exprimé ses remerciements pour la rencontre et a évoqué avec plaisir son dernier entretien avec le chef de l’Etat. Il a souligné que malgré l’impact causé par le Covid-19, les relations économiques et les échanges commerciaux avaient connu une croissance considérable.

Le président Ilham Aliyev a informé Michael Harms des réformes en cours dans divers domaines, notamment douaniers et fiscaux, et a souligné que l’Azerbaïdjan est une destination attrayante pour les investisseurs étrangers.

Le chef de l’Etat a également fourni des informations sur les mesures prises en vue d’établir des zones de libre-échange et d’accroître les capacités de logistique et de transport en Azerbaïdjan. Le président azerbaïdjanais a fait savoir qu’il existait de nombreuses opportunités pour l’activité des entreprises allemandes en Azerbaïdjan et a invité les entreprises membres du Comité oriental de l’économie allemande à effectuer une visite de familiarisation dans son pays.

Le président Ilham Aliyev a souligné qu’il y avait aussi de larges opportunités pour la représentation des entreprises allemandes dans les travaux de restauration et de reconstruction dans les terres libérées.

« Des priorités stratégiques pour le développement de l’économie azerbaïdjanaise ont été déterminées dans le cadre des « Priorités nationales pour le développement socio-économique : Azerbaïdjan 2030 » et il existe de nombreuses opportunités pour la coopération entre les deux pays, ainsi qu’avec des entreprises allemandes dans le domaine concerné », a estimé le chef de l’Etat.

Le président Ilham Aliyev a souligné les projets de développement des énergies renouvelables en Azerbaïdjan, le partenariat énergétique UE-Azerbaïdjan et a mis l’accent sur l’importance du document stratégique sur l’énergie signé l’année dernière entre l’Azerbaïdjan et l’Union européenne avec la participation de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Le chef de l’Etat a dit que l’Azerbaïdjan disposait d’un énorme potentiel d’énergie renouvelable à la fois dans le secteur azerbaïdjanais de la mer Caspienne et sur terre, affirmant que des mesures étaient prises pour le développement de ce projet dans le cadre du partenariat avec l’UE et qu’il existait de grandes opportunités de coopération avec des entreprises allemandes dans cette sphère. A cet égard, le président Ilham Aliyev a également souligné l'importance du mémorandum quadrilatéral signé par l'Azerbaïdjan, la Géorgie, la Roumanie et la Hongrie.

Michael Harms a présenté sa gratitude pour les informations détaillées et a souligné que les entreprises allemandes opéraient avec plaisir en Azerbaïdjan. Il a déclaré que l’Azerbaïdjan était une destination attrayante pour les investissements directs des entreprises allemandes, ajoutant que les capacités croissantes de transport et de logistique de l’Azerbaïdjan rendent le pays encore plus attrayant pour les entreprises allemandes. Michael Harms a fait part de son intention d’effectuer avec des entreprises allemandes une visite en Azerbaïdjan.

Michael Harms a déclaré que les entreprises allemandes sont particulièrement intéressées par les énergies renouvelables, mettant en valeur l’existence de grandes opportunités pour la coopération dans ce domaine.