Une exposition de Reza Deghati consacrée au génocide de Khodjaly ouvre ses portes à Bruxelles

Bruxelles, 18 février, AZERTAC

L'ambassade d’Azerbaïdjan en Belgique a organisé à Bruxelles une exposition de photos « Khodjaly : Les âmes blessées » de Reza Deghati, photojournaliste de renommée mondiale.

Une minute de silence a été observée à la mémoire des personnes qui ont perdu la vie à la suite des tremblements de terre dévastateurs survenus en Türkiye, en Syrie et dans la ville de Khoy.

L'ambassadeur d’Azerbaïdjan en Belgique Vaguif Sadygov a déclaré que dans la nuit du 25 au 26 février 1992, 613 civils avaient été tués par les troupes arméniennes, dont 8 familles ont été complètement détruites, 1 300 personnes ont été prises en otage et des centaines de mineurs se sont retrouvés sans parents, ce qui est un crime contre l'humanité. Il a donné des informations détaillées sur le génocide de Khodjaly.

Reza Deghati a indiqué qu'il avait quitté l'architecture pour s’engager dans le photojournalisme à cause de son amour pour l'humanité. Il a déclaré que les guerres, les catastrophes naturelles et les crises qui causent la mort de personnes, la destruction de bâtiments, de monuments historiques et d'infrastructures laissent des blessures irréparables dans la mémoire des survivants.