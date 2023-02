L’ICESCO organise un atelier de formation au Tadjikistan sur la protection du patrimoine culturel

Bakou, 18 février, AZERTAC

Le Secteur de la Culture et de la Communication relevant de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) organise, en partenariat avec la Commission nationale tadjike pour l’UNESCO et l’ICESCO, un atelier de formation sur la protection du patrimoine culturel au profit de 25 spécialistes et personnes travaillant dans le domaine du patrimoine culturel, selon le site Internet de l’ICESCO.

L’atelier de trois jours, dont les travaux ont été lancés mercredi 15 février 2023 à Douchanbé au Tadjikistan, vise à améliorer la performance des personnes travaillant dans le domaine de la protection du patrimoine culturel, ainsi qu’à approfondir la connaissance des mécanismes d’inscription sur les listes internationales, de renseignement des formulaires et d’élaboration du registre et de l’inventaire nationaux du patrimoine culturel, afin de contribuer à la protection et la préservation du patrimoine culturel des peuples du monde islamique.

Lors de l’ouverture de l’atelier, en présence de M. Mirza Sharif, Directeur général du patrimoine culturel au Ministère tadjik de la Culture, Mme Zulfia Bohron, Secrétaire générale de la Commission nationale tadjike, a souligné que l’ICESCO a inscrit 2 éléments culturels du Tadjikistan sur la Liste définitive du patrimoine dans le monde islamique et 17 sites historiques et éléments culturels sur la Liste préliminaire, en saluant les efforts de l’Organisation pour promouvoir le patrimoine culturel et naturel des pays du monde islamique à l’échelle nationale et internationale, le protéger et le préserver de manière durable.

Pour sa part, M. Bilel Chebbi, expert audit Secteur, a précisé que l’atelier revêt une importance particulière du fait qu’il fédère les efforts aux fins de protection et de valorisation du patrimoine culturel tadjik, en mettant l’accent sur la vision du Centre du patrimoine du monde islamique de l’ICESCO qui tend à augmenter la cadence d’inscription des sites, monuments et éléments culturels du patrimoine sur les Listes internationales du patrimoine, au premier rang desquelles figurent les Listes du patrimoine dans le monde islamique de l’ICESCO.