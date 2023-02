Le président Ilham Aliyev : Nous avons plusieurs plateformes pour discuter de la normalisation des relations azerbaïdjano-arméniennes

Bakou, 19 février, AZERTAC

Il existe plusieurs plateformes pour aborder les questions liées à la normalisation des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, a déclaré le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, dans son intervention lors d’une session plénière sur la sécurité dans le Caucase du Sud à Munich.

« Nous avons plusieurs plateformes pour discuter des questions liées à la normalisation des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie. L’un d’eux est le format dit de Bruxelles. Et hier, lors de la rencontre avec le président du Conseil européen, M. Charles Michel, nous avons une fois de plus réaffirmé notre attachement au processus de Bruxelles. Aujourd’hui, lors de la rencontre trilatérale organisée par le Secrétaire d’Etat américain Blinken, nous avons également discuté du processus de Bruxelles en tant que format trilatéral. Et je pense qu’il y a une compréhension commune qu’il ne s’agit que du format trilatéral UE-Azerbaïdjan-Arménie », a souligné le chef de l’Etat.