Le Groupe de travail sur l’environnement se réunit à Latchine

Latchine, 22 février, AZERTAC

Le Centre de conférence de Latchine accueille une réunion du Groupe de travail sur l’environnement du Centre interdépartemental, relevant du Centre de coordination créé pour la résolution centralisée des problèmes dans les territoires libérés de la République d’Azerbaïdjan.

La réunion se concentre sur les suivis environnementaux menés sur le territoire de la ville de Latchine, des villages de Zaboukh et Sous, les travaux réalisés dans le domaine d’expertise des projets mis en œuvre dans les territoires libérés de l’occupation, l’état et les perspectives d’utilisation des gisements miniers existants sur le territoire de la région de Latchine et d’autres questions.