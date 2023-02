Le président Ilham Aliyev : L’Azerbaïdjan continuera d’apporter de l’aide humanitaire à la Türkiye

Bakou, 25 février, AZERTAC

« L’Azerbaïdjan et la Türkiye sont toujours l’un à côté de l’autre dans les jours heureux et tristes », a déclaré le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, lors de son entretien avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan à Istanbul.

Se disant très attristé par cette tragédie, le président azerbaïdjanais a exprimé, en son nom propre et au nom du peuple azerbaïdjanais, ses sincères condoléances aux familles et aux proches de ceux qui avaient trouvé la mort dans le tremblement de terre survenu en Türkiye, au président Recep Tayyip Erdogan et au peuple turc frère, et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

Le président Ilham Aliyev a fait savoir que son pays était aux côtés de la Türkiye, pays frère, depuis le premier jour de la tragédie, soulignant que l’Azerbaïdjan continuerait d’apporter de l’aide humanitaire en vue d’éliminer les conséquences du séisme.

Le président azerbaïdjanais s’est dit convaincu que le pays frère éliminerait bientôt les conséquences de ce tremblement de terre.