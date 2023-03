Le président Ilham Aliyev : L’an 2022 a été une année record pour le développement des relations azerbaïdjano-ouzbèkes

Bakou, 2 mars, AZERTAC

« Je pense que l’an 2022 a été une année record pour le développement de nos relations. J’ai effectué trois visites en Ouzbékistan. Cette année commence par votre visite. Je suis convaincu que nous aurons plusieurs réunions cette année, car il y a beaucoup de questions et de sujets à discuter », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de sa rencontre avec son homologue ouzbek Chavkat Mirzioïev.

« Plus important encore, toutes les décisions que nous prenons sont mises en œuvre à temps. Je pense en fait qu’elles sont mises en œuvre dans un volume plus grand que prévu. Parce que tout récemment, de nouvelles idées et de nouveaux projets ont été discutés lors d’un événement à Tachkent. Le processus se poursuit dans tous les sens - coopération industrielle, agriculture et développement urbain, comme il se doit entre frères », a souligné le chef de l’Etat.