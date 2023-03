Des journalistes étrangers rendent hommage aux victimes de l’acte terroriste arménien à Gandja

Gandja, 4 mars, AZERTAC

Un groupe de représentants des médias étrangers a rendu hommage à la mémoire des civils tués à la suite des attaques à la roquette des forces armées arméniennes contre la ville de Gandja.

Les représentants de médias venus en Azerbaïdjan pour couvrir le sommet du Groupe de contact du Mouvement des non-alignés en réponse au COVID-19, tenu à Bakou, ont visité la zone touchée par l’acte terroriste commis par les forces armées arméniennes à Gandja lors de la Guerre patriotique.

Les visiteurs ont été informés sur l’acte terroriste commis par l’Arménie contre la population civile à Gandja.

26 civils, dont des femmes et des enfants, ont été tués et 175 autres blessés à la suite des attaques à la roquette de l’ennemi contre la ville de Gandja, la deuxième ville d’Azerbaïdjan, qui compte un demi-million d’habitants et est située à 100 kilomètres de la zone de conflit. Les infrastructures civiles, les monuments historiques et culturels, ainsi que les véhicules, ont été fortement endommagés dans la ville.