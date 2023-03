Le président de la République reçoit le ministre hongrois du Développement économique MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 6 mars, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu lundi le ministre hongrois du Développement économique, Marton Nagy.

Le chef de l’Etat a évoqué avec satisfaction sa dernière visite en Hongrie et a une fois encore beaucoup apprécié l’hospitalité et les efforts de coopération étroite dont avaient fait preuve le président et le Premier ministre hongrois lors de cette visite. Le président Ilham Aliyev a dit qu’elle avait donné de bons résultats et a noté l’importance de la visite de Marton Nagy en Azerbaïdjan en termes de développement des relations bilatérales. Le chef de l’Etat a déclaré que la visite du ministre hongrois du Développement économique créait une bonne occasion pour déterminer les axes de coopération future conformément aux accords conclus. Affirmant que l’agenda des relations entre les deux pays s’élargissait, le président azerbaïdjanais a souligné qu'il y avait déjà de bons résultats dans tous les domaines.

Exprimant sa gratitude pour l’avoir reçu, Marton Nagy a exprimé ses condoléances au chef de l’Etat concernant la mort des soldats azerbaïdjanais tombés en martyrs hier.

Le ministre hongrois du Développement économique a affirmé que son pays soutenait toujours l’intégrité territoriale de la République d’Azerbaïdjan et a souligné qu’il n'y avait pas d’alternative à la paix et aux négociations. Marton Nagy a déclaré que la visite du président Ilham Aliyev en Hongrie s’était déroulée à un niveau élevé et revêtait une grande importance pour le développement des relations bilatérales.

Lors de la réunion, les parties ont échangé sur les perspectives de la coopération économique entre les deux pays.