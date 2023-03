Marton Nagy : La Hongrie soutient l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan et ne voit pas d’alternative à la paix

Bakou, 6 mars, AZERTAC

« La Hongrie soutient l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan et ne voit pas d’alternative à la paix et aux négociations », a affirmé Marton Nagy, ministre hongrois du Développement économique, lors de son entretien avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

Exprimant sa gratitude pour l’avoir reçu, Marton Nagy a exprimé ses condoléances au chef de l’Etat concernant la mort des soldats azerbaïdjanais tombés en martyrs dimanche 5 mars.

Le ministre hongrois du Développement économique a fait savoir que son pays soutenait toujours l’intégrité territoriale de la République d’Azerbaïdjan et a souligné qu’il n’y avait pas d’alternative à la paix et aux négociations. Marton Nagy a déclaré que la visite du président Ilham Aliyev en Hongrie s’était déroulée à un niveau élevé et revêtait une grande importance en termes de développement des relations bilatérales.