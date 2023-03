Le président azerbaïdjanais reçoit le représentant spécial du gouvernement chinois pour les affaires européennes MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 7 mars, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu le 7 mars le représentant spécial du gouvernement chinois pour les affaires européennes, Wu Hongbo.

Tout d’abord, Wu Hongbo a transmis les salutations du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, au chef de l’Etat azerbaïdjanais, a évoqué avec plaisir ses précédentes rencontres avec le président azerbaïdjanais.

Le représentant spécial du gouvernement chinois a déclaré qu’ils étaient très impressionnés par les succès remportés par l’Azerbaïdjan, sous la direction du président Aliyev, dans le domaine de l’économie et autres.

Le président Ilham Aliyev a exprimé sa gratitude pour les salutations de Xi Jinping et a demandé au représentant spécial de lui transmettre les siennes.

Rappelant sa visite officielle en Chine, les rencontres avec le président de la République populaire de Chine lors de cette visite et lors des événements internationaux, le chef de l’Etat azerbaïdjanais a déclaré être très satisfait que Xi Jinping ait qualifié le président azerbaïdjanais de grand ami de la Chine.

Déclarant soutenir toujours la politique de Chine unique, l’intégrité territoriale et la souveraineté de la Chine, le président Ilham Aliyev a souligné que la coopération avec la Chine figurait parmi les principales priorités de la politique étrangère de l’Azerbaïdjan, il s’est félicité que les relations entre les deux pays se renforcent d’année en année. Il a dit que la coopération entre l’Azerbaïdjan et la Chine se développait non seulement sur diverses plateformes politiques, mais aussi dans le domaine économique et dans le cadre d’« Une ceinture, une route ». « À cet égard, l’augmentation du volume de transport de marchandises en provenance de Chine via l’Azerbaïdjan à destination de l’ouest en constitue un bon exemple », a estimé Ilham Aliyev.

Le président Ilham Aliyev a rappelé sa lettre adressée au président de la République populaire de Chine pendant la pandémie de Covid-19 et a souligné que l’Azerbaïdjan avait été l’un des premiers pays au monde à avoir entamé la vaccination après que la Chine ait livré des vaccins à son pays. Il l’a qualifié d’excellent exemple de l’amitié entre les deux pays, ajoutant que cela avait été salué par le peuple et le gouvernement azerbaïdjanais.

Le chef de l’Etat a fourni des informations sur le potentiel des énergies renouvelables de l’Azerbaïdjan. Il a souligné que la Chine disposait de grandes capacités technologiques dans le domaine concerné.

Au cours de l’entretien, les entreprises chinoises ont été invitées à participer aux travaux de restauration et de construction dans les territoires libérés de l’occupation.

Le représentant spécial a noté que la Chine soutenait l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Azerbaïdjan.

Le chef de l’Etat a salué la participation de Wu Hongbo au Forum mondial qui se tiendra à Bakou et s’est dit convaincu que sa visite contribuerait à l’expansion des relations bilatérales.

Le représentant spécial du gouvernement chinois pour les affaires européennes a souligné que le Centre international Nizami Gandjavi était déjà devenu l’un des centres internationalement reconnus où sont discutées les questions importantes de l’agenda de la paix et de la sécurité internationales. Wu Hongbo a souhaité au Centre plein succès dans ses activités futures.

Les parties ont procédé à un échange de vues sur la poursuite de l’expansion de la coopération économique, humanitaire et touristique. L’existence de grandes opportunités pour le développement des relations bilatérales a été évoquée et l’importance de renforcer les contacts entre les médias, les centres de recherche et les peuples a été mise en valeur.