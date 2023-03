L’ICESCO prend part au Forum AllAfrica Women’s Agenda 2023

Bakou, 8 mars, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a pris part au Forum AllAfrica Women’s Agenda 2023, organisé par le groupe « AllAfrica Global Media » sous le thème : « Souveraineté alimentaire : nourrir l’Afrique au féminin », dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des femmes, dans le but d’approfondir la réflexion sur la contribution des femmes à l’amélioration des conditions de vie dans les sociétés africaines, selon le site web de l’ICESCO.

L’ICESCO a été représentée au Forum de deux jours, dont les travaux ont été lancés mardi 7 mars 2023 à Rabat, par Mme Ramata Almamy Mbaye, cheffe du Secteur des Sciences humaines et sociales, qui a souligné lors de la séance d’ouverture la nécessité d’œuvrer à la réalisation de la sécurité alimentaire sur le continent africain, en précisant que, selon le rapport du Programme alimentaire mondial pour 2021, le deuxième ODD consistant à éliminer la faim demeure fortement menacé.

La représentante de l’ICESCO a souligné que l’Organisation s’emploie, à travers les programmes et les initiatives qu’elle met en œuvre dans ses États membres, à qualifier les femmes et les filles et à les former au leadership. Elle a également appelé à la nécessité de donner la priorité à l’utilisation de technologies innovantes et intelligentes pour préserver l’écosystème et la biodiversité, répondre aux besoins de la population en produits agricoles et assurer la sécurité alimentaire.

Elle a conclu son intervention en insistant sur l’importance d’établir des réseaux de recherche et institutionnels dans le domaine de l’agriculture et de développer les connaissances africaines locales pour atteindre la sécurité alimentaire, en mettant l’accent sur l’implication des femmes dans les domaines des sciences et de la protection de l’environnement.