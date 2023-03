Bakou, 9 mars, AZERTAC

La 10e édition du Forum global de Bakou sous le thème « Le monde d’aujourd’hui : défis et espoirs » a débuté le 9 mars.

Le Forum global de Bakou est organisé par le Centre international Nizami Gandjavi, sous les auspices du président de la République d’Azerbaïdjan.

Le chef de l’Etat Ilham Aliyev participe à la cérémonie d’ouverture.

Une photo de famille a d'abord été prise.

Ouvrant la 10e édition du Forum global de Bakou, Ismail Serageldin, coprésident du Centre international Nizami Gandjavi, a donné la parole au président azerbaïdjanais.

Le président Ilham Aliyev a prononcé un discours à la cérémonie d’ouverture du Forum.

X X X

Le Centre international Nizami Gandjavi est devenu un important centre international explorant des solutions aux problèmes mondiaux et informant la communauté mondiale à leur sujet. De ce fait, l’intérêt pour les événements organisés par le Centre augmente d’année en année.

Cette fois, le thème du Forum global de Bakou « Le monde d’aujourd'hui : défis et espoirs » a réuni des représentants de nombreux pays et d’organisations internationales réputées. En particulier, quatre présidents, deux premiers ministres, six présidents de parlement et ministres, les chefs de cinq agences des Nations Unies, 25 anciens présidents, 21 anciens premiers ministres, les vice-ministres des affaires étrangères de 23 pays et un total de 360 représentants de 61 pays ont rejoint le Forum.

Le Forum, qui durera jusqu’au 11 mars, examinera les facteurs qui menacent le nouvel ordre mondial, notamment la question de la sécurité et les perspectives de paix, l’établissement de la stabilité dans un monde divisé, son impact sur la paix mondiale, les moyens de résoudre les défis à venir, les conflits et les menaces qui secouent le monde. Les sujets incluent également la sécurité climatique, la sécurité alimentaire et la sécurité nucléaire, ainsi que les démarches à effectuer dans la période post-pandémique. Des mesures visant à prévenir la migration en tant que symptôme de la pauvreté mondiale, des inégalités, de la crise climatique et des conflits feront également l’objet de discussions. Les participants partageront leurs idées sur l’avenir de l’Europe, examineront la source du populisme et de l’extrémisme et détermineront les moyens de les combattre efficacement.